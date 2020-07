Felipe Martins contro Ibrahimovic: “Felice che tu non sia più in MLS” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel post gara di Milan-Juventus, l’attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Al Milan faccio da presidente, allenatore e giocatore”. Le sue parole sono state lette in tutto il mondo, tanto da spingere Felipe Martins, centrocampista del DC United, a commentare. “Felice che tu non sia più in MLS”. Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo Felipe Martins contro Ibrahimovic: “Felice che tu non sia più in MLS” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

