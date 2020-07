È morta Mary Kay Letourneau, la prof che ebbe due figli da uno studente 13enne (Di mercoledì 8 luglio 2020) È morta Mary Kay Letourneau, la prof che ebbe due figli da uno studente 13enne È morta a 58 anni Mary Kay Letourneau, l’ex insegnante americana che fece scandalo per la sua relazione proibita con un allievo di appena 13 anni. A stroncare la donna è stato il cancro. Nel 1997 e nel 1998 Letourneau e il suo compagno 13enne avevano avuto due figli, che sono stati al fianco della madre fino all’ultimo respiro. La donna nel 2005, uscita dalla galera, aveva sposato il suo ex allievo e padre dei suoi due figli, Vili Fualaau. Una vicenda che all’epoca fece scalpore in tutto il mondo. Mary ... Leggi su tpi

Corriere : Morta Mary Kay Letourneau, la prof dello scandalo che ebbe due figli dall’allievo 13enne - FashionConscBtc : RT @Corriere: Morta Mary Kay Letourneau, la prof dello scandalo che ebbe due figli dall’allievo 13enne - Profilo3Marco : RT @Corriere: Morta Mary Kay Letourneau, la prof dello scandalo che ebbe due figli dall’allievo 13enne - Profilo3Marco : RT @Corriere: Morta Mary Kay Letourneau, la prof dello scandalo che ebbe due figli dall’allievo 13enne - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Morta Mary Kay Letourneau, la prof dello scandalo che ebbe due figli dall’allievo 13enne -

Ultime Notizie dalla rete : morta Mary Morta a 58 anni Mary Kay Letourneau, la prof dello scandalo che ebbe due figli dall’allievo 13enne Corriere della Sera Morta Mary Kay Letourneau, la professoressa che ebbe due figli da un suo allievo 13enne

È morta di tumore all'età di 58 anni Mary Kay Letourneau, ex professoressa statunitense al centro di uno scandalo che fece il giro del mondo per la relazione proibita che intrattenne con un suo alliev ...

Mary Kay Letourneau, morta la prof che ebbe 2 figli con lo studente 13enne: avevano divorziato l'anno scorso

È morta all'età di 58 anni Mary Kay Letourneau, l'ex insegnante nota per aver avuto una relazione proibita con un suo studente, Vili Fualaau, minorenne all'epoca dei fatti. La donna americana è morta ...

È morta di tumore all'età di 58 anni Mary Kay Letourneau, ex professoressa statunitense al centro di uno scandalo che fece il giro del mondo per la relazione proibita che intrattenne con un suo alliev ...È morta all'età di 58 anni Mary Kay Letourneau, l'ex insegnante nota per aver avuto una relazione proibita con un suo studente, Vili Fualaau, minorenne all'epoca dei fatti. La donna americana è morta ...