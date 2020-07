Covid 19, fondi per adeguare le scuole: l’elenco e le somme ricevute dai comuni sanniti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha reso necessaria l’adozione di diverse misure di adeguamento relative agli edifici scolastici, chiamati a rispettare nuove norme come quella sul distanziamento sociale. A tal proposito il ministero dell’Istruzione ha istituito dei fondi da destinare ai singoli comuni. Di seguito il dettaglio per quanto riguarda il Sannio. Amministrazione Provinciale di Benevento 750mila euro Apice 28mila euro Baselice 6mila euro Bucciano 6mila euro Buonalbergo 6mila euro Calvi 15mila euro Castelpoto 3mila euro Cerreto Sannita 15mila euro Circello 6mila euro Colle Sannita 6mila euro Cusano Mutri 12mila euro Durazzano 15mila euro Foglianise 15mila euro Forchia 3mila euro Fragneto l’Abate 3mila euro Fragneto Monforte 6mila Guardia ... Leggi su anteprima24

Il 18 febbraio, pochi giorni prima dell'inizio dell'incubo legato al coronavirus, avevo scritto una lettera al ... dotazione di appena 20 milioni che il decreto Rilancio destina al Fondo per servizio ...

