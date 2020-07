Così con il nuovo Resto al Sud trasformiamo le idee in imprese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Da più parti sentiamo dire che non abbiamo fatto niente per i giovani italiani, a me piace rispondere sottolineando come siano ormai fortunatamente lontani i tempi in cui ragazzi e ragazze venivano definiti, da una certa politica, “choosy”, bamboccioni e viziati. Voglio parlare di un dato concreto: 60.000 euro. E’ questa la cifra a disposizione di chi vuole diventare un giovane imprenditore nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nei 116 comuni del cratere sismico del Centro Italia: fino a 60.000 Euro per fare impresa, e per farla nelle zone d’Italia dove finora è stato più difficoltoso. Per affrontare insieme il momento storico che stiamo vivendo, in cui è necessario ricostruire, dobbiamo permettere alle energie migliori del nostro Paese, e del nostro Centro Sud, di realizzarsi, di ... Leggi su ilblogdellestelle

