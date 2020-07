"Cosa metto qui per stare fresca". La rivelazione hot di Sandra Milo - (Di mercoledì 8 luglio 2020) Novella Toloni Nell'ultima puntata de La vita in diretta Estate l'attrice ha dispensato consigli per un décolleté a prova di caldo e tra l'imbarazzo generale ha rivelato il suo segreto di bellezza a base di limoni Dopo l'afa e le temperature bollenti degli ultimi giorni ci ha pensato Sandra Milo a far venire i sudori freddi ai dirigenti di viale Mazzini. L'attrice, 87 anni compiuti da poco, miete consensi e popolarità tanto da essersi conquistata un nuovo spazio televisivo come inviata de La vita in diretta Estate al fianco della figlia Debora Ergas. L'ultimo collegamento da Sorrento, però, ha creato non poco imbarazzo in studio per il consiglio dato dalla Milo per un seno fresco e a prova di sudore. Sempre più attiva sui social network, dove risponde ai fan e dialoga con ironia con altri personaggi famosi, Sandra Milo è tornata ... Leggi su ilgiornale

ClownsInCrime : Hellooo! solo per capirci, sono l’unica che si brucia sempre la faccia quando vado al mare o in piscina? no per b… - theshadowmin1 : RT @paarkdionysvs: 35 like e metto come icon per 24 ore una cosa cringe che mi dite voi - paarkdionysvs : 35 like e metto come icon per 24 ore una cosa cringe che mi dite voi - qeeris : Sono 2 giorni che non prendo il sole. Oggi pomeriggio mi metto sotto al sole e divento un'aragosta FOSSE L'ULTIMA COSA CHE FACCIO - dallaspvreart : Sono indecisa su cose da mandare indietro e cosa no, se ve le metto sotto questo post, mi dite si o no? Mi fido -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa metto "Cosa metto qui per stare fresca". La rivelazione hot di Sandra Milo il Giornale Ibrahimovic-Ronaldo, scintille! Il portoghese aveva detto una cosa a Szczesny: sorriso ironico di Zlatan

Al minuto 62 di Milan-Juventus, Zlatan Ibrahimovic si appresta a tirare il calcio di rigore con cui darà l'inizio alla rimonta rossonera e Cristiano Ronaldo prova ad innervosirlo, caricando contempora ...

Estate e dieta, la nutrizionista: "In forma con smoothie e acque aromatizzate per depurarsi e perdere peso"

Perchè l'estate è un momento favorevole per scegliere di migliorare la propria alimentazione? Favoriti da una grande quantità di frutta e verdura gustose e a chilometro zero, la bella stagione è una b ...

Al minuto 62 di Milan-Juventus, Zlatan Ibrahimovic si appresta a tirare il calcio di rigore con cui darà l'inizio alla rimonta rossonera e Cristiano Ronaldo prova ad innervosirlo, caricando contempora ...Perchè l'estate è un momento favorevole per scegliere di migliorare la propria alimentazione? Favoriti da una grande quantità di frutta e verdura gustose e a chilometro zero, la bella stagione è una b ...