Coronavirus, a Fiumicino aereo dal Qatar con 135 bengalesi: «Non saranno fatti sbarcare». Tamponi per gli altri

I contagi dal Bangladesh allarmano Roma. Non verranno fatti sbarcare i 125 passeggeri dell’aereo Qatar Airways provenienti da Dacca e in arrivo all’aeroporto di Fiumicino con un volo che fa scalo a Do ...Questi secondo la disposizione non dovrebbero sbarcare a Fiumicino”, dice l’assessore alla Salute ... ultime due settimane l’insorgenza di diversi focolai di contagio da Covid-19 – ha ricordato ...