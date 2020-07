COME SORELLE, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 15 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mercoledì 15 luglio 2020, in prima serata su Canale 5, assisteremo alla seconda puntata della fiction turca COME SORELLE. Ecco anticipazioni e trame del secondo episodio:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: CAN, SANEM e… la corsa in ospedale!Il giorno dopo l’omicidio di Tekin, arriva alla villa Sinan, il figlio del defunto (che era in cattivi rapporti con il padre). Deren rientra a Izmir, mentre Azra e Ipek provvedono ad eliminare l’automobile di Tekin. Azra viene a scoprire che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito Burak è morto assassinato, in quanto lei aveva sottratto della droga a un trafficante. La vera madre delle tre SORELLE si chiama Cahide. Quest’ultima è in procinto di ... Leggi su tvsoap

