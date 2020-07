Caso mascherine nel Lazio, Zingaretti si è fatto scippare 13 milioni di euro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nessuno ne parla, ogni tanto l’argomento spunta fuori, ma poi sparisce. Fortunatamente, però, non se lo dimenticano i social e qualche giornalista che torna a pungolare la Regione Lazio e Nicola Zingaretti sulla questione mascherine. Che fine hanno fatto i soldi di quella fornitura mai arrivata? Nei primissimi giorni di maggio – ricorda oggi Francesco Storace su Il Tempo – si affacciò in Consiglio regionale il governatore Zingaretti a giurare che lo scandalo era sepolto. “Perché la ditta che si era intascata ben 14 milioni di euro – quella che fabbrica lampadine, la Eco.Tech – era pronta a restituirli. Con tanto di piano di rientro. Carta straccia: siamo a luglio e sessanta giorni dopo Zingaretti ... Leggi su ilparagone

Problematica mascherine - Il 7 aprile, dopo oltre due mesi in Italia dei primo caso in Italia, l’O.M.S. dichiarava; “L’uso esteso di mascherine, da parte di persone sane nell’ambiente della comunità, ...

Non mi piace un governo federale autoritario, ma a livello locale, se i governatori e altri imponessero l’uso di maschere in caso di epidemia, penso che sarebbe importante “, ha affermato Fauci, ...

