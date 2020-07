Atlantia, effetto Adr e Ponte I Benetton festeggiano i regalini (Di mercoledì 8 luglio 2020) La reazione degli investitori non si è fatta attendere. Dopo il rinnovo delle concessioni aeroportuali per due anni anche ad Aeroporti di Roma e l'assegnazione della gestione del nuovo Ponte di Genova ad Atlantia, il titolo del gruppo infrastrutturale controllato dai Benetton sale a Piazza Affari. Non di molto (sotto il èpunto percentuale), ma è ìun andamento che spicca in una seduta negativa dove la borsa di Milano si allinea agli altri listini europei e finisce in rosso. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Atlantia, effetto Adr e Ponte I Benetton festeggiano i regalini - Affaritaliani : Effetto Adr e Ponte Genova Atlantia su in borsa dopo i regalini - Affaritaliani : Atlantia, effetto Adr e Ponte Genova:su in borsa dopo i 'regalini' del Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia effetto Atlantia, effetto Adr e Ponte Genova:su in borsa dopo i "regalini" del Governo Affaritaliani.it Atlantia, effetto Adr e Ponte Genova:su in borsa dopo i "regalini" del Governo

La reazione degli investitori non si è fatta attendere. Dopo il rinnovo delle concessioni aeroportuali per due anni anche ad Aeroporti di Roma, controllata di Atlantia per quanto riguarda la gestione ...

Lo spread si contrae, il Ftse Mib sale con le banche

Per la maggior parte degli immobili il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il 31 dicembre di quest'anno, con un effetto positivo sul Cet1 ratio ... In rialzo poi Atlantia (+0,60% a 14,24 ...

La reazione degli investitori non si è fatta attendere. Dopo il rinnovo delle concessioni aeroportuali per due anni anche ad Aeroporti di Roma, controllata di Atlantia per quanto riguarda la gestione ...Per la maggior parte degli immobili il perfezionamento dell'operazione è previsto entro il 31 dicembre di quest'anno, con un effetto positivo sul Cet1 ratio ... In rialzo poi Atlantia (+0,60% a 14,24 ...