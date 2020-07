Arriva la smentita di Belen: "Bellissimo rapporto con Alessia, non capisco perché inventare" - (Di mercoledì 8 luglio 2020) Francesca Galici È Arrivata anche la smentita di Belen Rodriguez al gossip dell'estate: con una storia Instagram, l'argentina ha affermato di stimare la Marcuzzi, con la quale ha un Bellissimo rapporto Alla fine è Arrivata anche la smentita di Belen Rodriguez. Dopo le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, secondo le quali l'argentina avrebbe scoperto il presunto tradimento di suo marito con Alessia Marcuzzi tramite un iPad, la showgirl ha rotto definitivamente il silenzio smentendo categoricamente le voci. Nel weekend erano stati Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi a smentire, in modo più o meno diretto, il gossip che li voleva amanti. "Solo due parole per commentare quello che ... Leggi su ilgiornale

filippo898 : RT @ilgiornale: È arrivata anche la smentita di Belen Rodriguez al gossip dell'estate: con una storia Instagram, l'argentina ha affermato d… - ilgiornale : È arrivata anche la smentita di Belen Rodriguez al gossip dell'estate: con una storia Instagram, l'argentina ha aff… - margheazzurra74 : RT @ContropiedeA: Osimhen, arriva la smentita dell'entourage: 'I contatti con i club di Premier sono bugie' - - ContropiedeA : Osimhen, arriva la smentita dell'entourage: 'I contatti con i club di Premier sono bugie' - - infoitscienza : Il doppiaggio di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è completo? Arriva la smentita -