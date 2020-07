Adriana Volpe è una furia contro Magalli: "Per tanti anni hai provato a farmi stare zitta e non ci riuscirai" - (Di mercoledì 8 luglio 2020) Francesca Galici Adriana Volpe ha ribattuto piccata a Giancarlo Magalli con un lungo monologo in cui accusa l'ex collega di averla voluta silenziare per anni quando lavoravano insieme; tra i due è scontro aperto La tv dell'estate è più accesa che mai in questa strana stagione 2020. Su Tv8, da due settimane al mattino imperversano Adriana Volpe e Alessio Viola con il loro Ogni mattina, che si scontra con C'è tempo per..., in onda su Rai1, condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Il programma di Tv8 è il primo esperimento della rete in tal senso e i risultati faticano ad arrivare, con uno share che si discosta poco dall'1%. Proprio su questo punto è nata la polemica del giorno, che da un lato vede protagonista la conduttrice di Ogni mattina e dall'altro Giancarlo Magalli, che ha affiancato la Volpe per tantissimi anni nei programmi ... Leggi su ilgiornale

