Varese, insulti omofobi in sala operatoria: sospeso il primario. Aveva pronunciato frasi offensive nei confronti del paziente sedato Un primario dell'azienda sanitaria Sette Laghi, è stato sospeso per una bruttissima vicenda occorsa durante un'operazione presso l'ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese. Il medico si sarebbe lamentato con frasi irriguardose nei confronti del paziente sedato

