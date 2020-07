Ucciso durante un'aggressione in Australia un imprenditore di Ardore (Di martedì 7 luglio 2020) Giuseppe Raco, imprenditore 40enne originario di Ardore, nella Locride , è deceduto a Perth , in Australia, a seguito di un’aggressione subita nei giorni scorsi. Giuseppe Raco era partito da Ardore... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso durante Ucciso durante un'aggressione in Australia un imprenditore di Ardore Gazzetta del Sud PARTITO DALLA LOCRIDE

Giuseppe Raco, imprenditore 40enne originario di Ardore, nella Locride, è deceduto a Perth, in Australia, a seguito di un’aggressione subita nei giorni scorsi. Giuseppe Raco era partito da Ardore all’ ...

Autista bus ucciso da passeggeri: gli aveva vietato di salire perché senza mascherina

Un autista di bus è stato pestato a morte da alcuni passeggeri perché si era opposto al loro ingresso sul mezzo senza mascherina e biglietti. Un episodio di violenza disarmante si è verificato a Bayon ...

