Traffico di droga, cinque arresti tra Salerno e Aversa (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno, l’operazione contro il Traffico di sostanze stupefacenti che, in corso dalle prime ore di questa mattina, vede in azione gli agenti della Polizia di Stato. cinque le persone colpite da un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono tutto ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al Traffico illecito di sostanze stupefacenti, con base operativa nelle città di Salerno e Aversa, in provincia di Caserta. In base alle indagini i cinque soggetti hanno commercializzato importanti quantitativi di eroina nelle città di Potenza, Salerno e provincia. Gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Potenza, Salerno, assieme agli ... Leggi su anteprima24

