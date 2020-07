Tenet: le immagini esclusive del backstage del film di Christopher Nolan (Di martedì 7 luglio 2020) Le immagini esclusive del backstage di Tenet mostrano Christopher Nolan al lavoro su un set incredibilmente organizzato per realizzare le spettacolari sequenze action presenti nel film. Nuove immagini esclusive del backstage di Tenet, nuovo misterioso progetto di Christopher Nolan, mostrano le varie fasi di lavorazione e le complicate tecniche di ripresa delle spettacolari sequenze action presenti nel film. L'appuntamento con Tenet è fissato al 26 agosto (12 agosto negli USA). Nel frattempo il libro The Secrets of Tenet: Inside Christopher Nolan's Quantum Cold War svela alcune spettacolari immagini del backstage che vede coinvolti Christopher Nolan e le star del film. Le foto che troviamo più sopra mostrano la troupe in azione impegnata a girare una sequenza che vede il protagonista John David Washington sospeso per aria, ... Leggi su movieplayer

Eli5Cullen : RT @PattinsonIta: 2 Nuovissimi poster italiani per TENET di Christopher Nolan + vecchie immagini dal film ora senza tag - PattinsonIta : 2 Nuovissimi poster italiani per TENET di Christopher Nolan + vecchie immagini dal film ora senza tag - IAmElisabettaB : 2 Nuovissimi poster italiani per TENET di Christopher Nolan + vecchie immagini dal film ora senza tag - GianlucaOdinson : Tenet, lo spy-thriller di Christopher Nolan torna a mostrarsi in 4 immagini ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Tenet immagini Tenet: le immagini esclusive del backstage del film di Christopher Nolan Movieplayer.it Tenet: foto inedite ci portano dietro le quinte del film di Christopher Nolan

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...

Tenet, lo spy-thriller di Christopher Nolan torna a mostrarsi in 4 immagini ufficiali

In attesa di capire se riusciremo davvero a vederlo al cinema il prossimo 26 agosto, data per ora ufficializzata, Warner Bros e Syncopy hanno pubblicato online quattro nuove e splendide immagini dedic ...

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nu ...In attesa di capire se riusciremo davvero a vederlo al cinema il prossimo 26 agosto, data per ora ufficializzata, Warner Bros e Syncopy hanno pubblicato online quattro nuove e splendide immagini dedic ...