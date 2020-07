Slittata la riapertura del casello di Genova Est: ancora km di code (Di martedì 7 luglio 2020) Il nodo autostradale genovese è ancora congestionato e la riapertura del casello di Genova Est è stata rimandata. ancora lavori sulla strada e dentro alle gallerie. Da ieri vanno avanti le lunghe file fino a 10 chilometri di coda in A12, tra Recco e Genova Est a causa dei cantieri aperti per messa in sicurezza … L'articolo Slittata la riapertura del casello di Genova Est: ancora km di code proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

discoradioIT : Slittata la riapertura del casello di #Genova Est, sbloccato poi alle 7.45, per completare le ispezioni dentro la g… -

Cantieri e autostrade, coda di 14 km sull'A26

È slittata la riapertura del casello di Genova Est, sbloccato poi alle 7.45, per completare le ispezioni dentro la galleria San Pantaleo. Per questo e per i numerosi cantieri e restringimenti di ...

