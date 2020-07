Oroscopo Paolo Fox, le previsioni di oggi martedì 7 Luglio 2020: Leone energico (Di martedì 7 luglio 2020) Ecco l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 7 Luglio 2020 L’Oroscopo del giorno di Paolo Fox e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti legati all’amore, al lavoro e nelle vicissitudini quotidiane, anche in questi giorni di difficoltà per tutti. Oroscopo Ariete La giornata di oggi si rivelerà molto intensa per voi e Marte nel vostro segno zodiacale vi dà la possibilità di vivere emozioni particolari. In queste giornate potreste essere anche nervosi ed agitati e scaricare questa tensione a parole su chi vi sta accanto; così, però, rischiate di allontanare qualcuno! Le prossime 48 ore andranno affrontate con cautela, anche se nel complesso potrete recuperare. Oroscopo Paolo Fox Toro Anche i Toro più logici e ... Leggi su zon

