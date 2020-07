Musa Juwara dal barcone alla prima rete in Serie A. Una storia da Oscar per Ennio Morricone (Di martedì 7 luglio 2020) Musa Juwara era partito quattro anni orsono dal Gambia senza nulla. Solo i sogni ed il coraggio hanno convinto Musa Juwara ad affidare la sua vita alla traversata del Mediterraneo a bordo di un pericoloso barcone. Un prologo drammatico che Ennio Morricone avrebbe sottolineato con pathos coinvolgente. La buona sorte ha sorriso a Musa Juwara che, dopo il soccorso, sbarcò a Messina ed affidato al Centro di accoglienza di Avigliano in provincia di Potenza. In Italia , Musa Juwara cercava quell’America narrata con le note da Ennio Morricone. Aveva appena 14 anni Musa Juwara. ma fisico e destrezza non gli mancavano. Il ragazzino gambiano si fece subito notare. A suon di reti cominciò la sua scalata dal calcio giovanile alla Serie A. Un crescendo alla Ennio Morricone, quello di Musa Juwara con il picco esaltante di domenica scorsa quando l’attaccante ... Leggi su optimagazine

