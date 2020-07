Milik Juventus, Paratici insiste: la contropartita adesso è un difensore (Di martedì 7 luglio 2020) Milik Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Milik per rinforzare il reparto offensivo. Il contratto del centravanti polacco col Napoli è in scadenza, con Paratici che continua a monitorare la pista partenopea. Il dirigente bianconero insiste, e adesso una contropartita tecnica potrebbe essere un difensore. La Juve non molla. Milik Juve: Pellegrini nell’affare Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Calciomercato.com Luca Pellegrini interesserebbe al Napoli. I bianconeri adesso sarebbero tentati nell’inserire il giovane terzino nell’affare Milik, data la volontà di Paratici di non mollare la presa sulla trattativa. Leggi anche: Convocati Juventus, rientrano Chiellini e Alex Sandro Il classe 1999 sarebbe un profilo particolarmente gradito dal club di Gattuso, quest’ultimo desideroso di rinforzare le corsie. Leggi su juvedipendenza

