Liberi e Uguali anche alla Rai (Di martedì 7 luglio 2020) È stata presentata ieri alla camera dei deputati la proposta di Liberi e Uguali di riforma della struttura di indirizzo e comando (basta chiamarla «governance» con linguaggio reaganiano) della Rai. La conferenza stampa ha visto protagonisti Federico Fornaro, il capogruppo, e Guglielmo Epifani. Fornaro, sempre tenace e laborioso, ha illustrato i punti essenziali del progetto di legge. Innanzitutto, la scelta di un vertice «duale» e non monocratico, sulla base delle opportunità offerte quanto al diritto societario dall’art. 2049-octies e seguenti … Continua L'articolo Liberi e Uguali anche alla Rai proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Mainer61196884 : Ma se Hitler avesse cominciato con un 'DDL contro l'arianofobia' avrebbe avuto meno torto? Tutto ciò che ci fa men… - elisaspadavecc1 : @Eust0ma La verità è che le persone pensano di conoscerti , generalizzano e trattano gli altri come se fossero tutt… - brunotortorell1 : RT @FedeFraschetti: @Kor_One_ Quando si tratta degli altri, daje a chi picchia più forte, e quando ti arrestano il fratello per camorra “ri… - FedeFraschetti : @Kor_One_ Quando si tratta degli altri, daje a chi picchia più forte, e quando ti arrestano il fratello per camorra… - artattack3ROMA : OGGI MI HA PRESO COSI'... @InfoQuirinale @infosanprecario @VBalzametti @lauraboldrini @liberi_uguali @Mov5Stelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Liberi Uguali Liberi e Uguali anche alla Rai Il Manifesto Zoizi in radio con il singolo “T’amerei uguale”

Una canzone da ascoltare camminando a piedi nudi sulla spiaggia: “T’AMEREI UGUALE” è il titolo del nuovo singolo di ZOIZI, ed è una canzone che si fa fotografia di momenti di libertà e di gioia condiv ...

A Rieti il flashmob “Liberi di Amare” a supporto della comunità LGBTQ+ – LE FOTO

Domenica 5 luglio 2020, in piazza Vittorio Emanuele II a Rieti, si è tenuto il flashmob “Liberi di Amare” a supporto della comunità LGBTQ+. Nel pieno rispetto delle regole igieniche e di distanziament ...

