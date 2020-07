Lega, secondo il coordinatore USA Gazzini il razzismo è una forma di libertà e va rispettato (Di martedì 7 luglio 2020) “Non ci può essere libertà se non si permette a una persona di essere razzista”. Ancora una volta, a mettersi in ridicolo con delle affermazioni totalmente fuori luogo è un esponente della Lega, Matteo Gazzini. Queste parole infatti sono state scritte dal coordinatore del Carroccio negli Stati Uniti, un uomo che era stato candidato nella circoscrizione estero, ma che non è riuscito a conquistarsi il posto. La frase ha immediatamente scatenato le polemiche in rete, ma secondo Gazzini è stata semplicemente “strumentalizzata da persone in mala fede”. >>Leggi anche: Coronavirus Bolsonaro, il Presidente è positivo al tampone Lega, Gazzini: “Non c’è libertà se non si può essere razzista” “Non ci può essere libertà se non si permette a una persona di essere ... Leggi su urbanpost

Mov5Stelle : Che l'emergenza non è ancora finita, secondo voi Salvini l'ha capito? Persino il Governatore del Veneto Zaia ha co… - M_Fedriga : Secondo il sottosegretario agli Esteri del #GovernoConte @MLP_officiel e #Orban sono dei nazisti. Ma può un sottose… - ricpuglisi : In pratica sui media italiani è passata l'idea secondo cui il #Prof3su5 @albertobagnai, nuovo responsabile economic… - zazoomblog : Lega secondo il coordinatore USA Gazzini il razzismo è una forma di libertà e va rispettato - #secondo… - gio_pasto : RT @Mov5Stelle: Che l'emergenza non è ancora finita, secondo voi Salvini l'ha capito? Persino il Governatore del Veneto Zaia ha condannato… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega secondo #Toscana2020: Giani sopra il 40%, Lega, secondo partito, sfiora il 20% - IlGiunco.net IlGiunco.net Lega, secondo il coordinatore USA Gazzini il razzismo è una forma di libertà e va rispettato

La frase ha immediatamente scatenato le polemiche in rete, ma secondo Gazzini è stata semplicemente ... Quindi no, il razzismo non è solamente un’opinione. Lega, Gazzini: “Il razzismo ...

Vino da discount in bottiglie di pregio: perquisizioni anche nel Comasco

Hanno toccato anche la provincia di Como le perquisizioni a carico dei nove indagati dalla procura di Brescia, per un giro di raggiri legati a bottiglie di vino vendute on-line o con contatti diretti.

La frase ha immediatamente scatenato le polemiche in rete, ma secondo Gazzini è stata semplicemente ... Quindi no, il razzismo non è solamente un’opinione. Lega, Gazzini: “Il razzismo ...Hanno toccato anche la provincia di Como le perquisizioni a carico dei nove indagati dalla procura di Brescia, per un giro di raggiri legati a bottiglie di vino vendute on-line o con contatti diretti.