Lecce Lazio LIVE 0-0: si parte allo stadio Via del Mare! (Di martedì 7 luglio 2020) allo stadio Via del Mare, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lecce e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE allo stadio “Via del Mare”, Lecce e Lazio si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lecce Lazio 0-0 MOVIOLA 1′ Si parte – Maresca fischia il calcio di inizio Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Lecce Lazio 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: – AMMONITI: – Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara; Farias, Babacar. A disp. Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Falco, Shakov, Deiola, Rispoli, Maselli, Rimoli, Majer.All.: LIVErani. Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures: Lecce vs. Lazio 8.30pm AC Milan vs. Juventus 10.45pm Wednesday: Fiorentina vs. Caglia… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : #Lazio #Inzaghi perde anche #Correa: “Per Lecce farò la formazione con il dottore” - ftg_soccer : GOAL! Lazio in Italy Serie A Lecce 0-1 Lazio - Abraham30046078 : Lecce - Lazio 0:1 More info: -