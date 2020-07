L’App Immuni non decolla, 4 milioni di download (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, l’App Immuni ‘non sfonda’. Quattro milioni di download, meno di quanto previsto al momento del lancio. A funzionare funziona, assicurano, ma l’App Immuni, ferma a 4 milioni di download dal momento del lancio, evidentemente non ha vinto le resistenze e lo scetticismo di una buona parte degli italiani. App Immuni, meno download del previsto Le critiche all’applicazione per il monitoraggio da parte degli scettici sono due: non ci sarebbero garanzie per quanto riguarda la tutela della privacy e non sarebbe utile. Entrambe le obiezioni sono state smontate dalle istituzioni, ma evidentemente non basta. Ed è un peccato se consideriamo che Immuni era stata presentata come uno strumento importantissimo della fase di monitoraggio – cruciale – della circolazione del coronavirus sul territorio. Fonte foto: ... Leggi su newsmondo

