Il retroscena: Males ai margini del Lucerna. L’Inter chiude, il Parma aspetta (Di martedì 7 luglio 2020) Era il 18 giugno quando vi parlammo di Darian Males, fortemente in orbita Inter. Un’operazione già allora molto ben indirizzata per l’attaccante del 2001, con una sinergia che prevede la valorizzazione a Parma, dove l’esterno offensivo avrebbe (anzi, avrà) la visibilità necessaria. Intanto, a conferma delle necessità di mercato, Males è finito ai margini del Lucerna: non è andato nemmeno in panchina nell’ultima partita, a conferma che il suo futuro è ormai scritto. Ricordiamo che Males ha una valutazione di circa quattro milioni più eventuali bonus,e che l’Inter sta davvero lavorando agli ultimi dettagli: ha parlato con il ragazzo, entusiasta della destinazione e della possibilità di cimentarsi in Serie A. Males è alto circa 1,90, ha origini serbe e passaporto svizzero, può essere ... Leggi su alfredopedulla

L'algerino prima di farsi male stava facendo molto bene". Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha poi aggiunto nel corso della trasmissione Goal Show, su Tv Luna svelando, tra le altre cose, un ...

PADOVA Legge tutto, si confronta costantemente con Lorenzoni e prova a immaginarsi nell'ufficio al primo piano di Palazzo Moroni. L'ingegnere Marco Piroi, coordinatore dei servizi ambientali della coo ...

