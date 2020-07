Il Decreto Semplificazioni farà partire 130 opere (Di martedì 7 luglio 2020) Sono 130 le opere strategiche individuate dal governo che verranno sbloccate con il Decreto Semplificazioni, il provvedimento approvato nella notte salvo intese il cui testo finale uscirà tra pochi giorni, assicura il presidente del Consiglio in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Tra le opere citate da Conte: - l'alta velocità ferroviaria Palermo-Messina-Catania, che andrà in gara già quest'estate; - l'alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, Pescara-Roma, Pescara-Bari, Genova-Ventimiglia, Venezia-Trieste, La Spezia-Parma, Brescia-Verona - ampliamento strade Salaria, Pontina, Ragusana, 106 Ionica - demolizione e ricostruzione ponte sullo Scrivia (autostrada A7) - commissario per anello ferroviario di Roma - realizzazione Gronda in Liguria - 9 dighe in Sardegna - diga di Pietrarossa in Sicilia - potenziamento ... Leggi su agi

