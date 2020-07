I rovere in radio con il nuovo singolo “Mappamondo” (Di martedì 7 luglio 2020) I rovere in radio e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Mappamondo”: la band ha superato nel giro di pochissimo i 20 milioni di stream “In questa estate in cui è meglio uscire un metro alla volta per sentirsi meno soli, io e te, con un mappamondo davanti, avremo il mondo in una stanza”. Ecco… L'articolo I rovere in radio con il nuovo singolo “Mappamondo” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

OltreleColonne : Legno feat. Rovere, in radio e in digitale con “Instagrammare” - haroldxgolden : @dyeyourhairpls I ROVERE ALLA RADIO? - dyeyourhairpls : I ROVERE ALLA RADIO - RevenewsI : #mappamondo è solo l’ultimo progetto dei rovere, in radio anche con #InstagraMar dei Legno e in libreria con un gra… -

Ultime Notizie dalla rete : rovere radio Legno ft. Rovere in radio e in digitale con il loro singolo estivo “instagramMare” Radio Web Italia "Le nostre canzoni sul ’Mappamondo’"

di Andrea Spinelli Nuova Delhi, New York, Hong Kong. Il nuovo singolo della band bolognese Rovere, Mappamondo, in radio da pochi giorni, è un viaggio immaginario e immaginato verso quelle latitudini v ...

"I valori che contano" di Diego De Silva e "Le origini del potere" di Alessandra Selmi

Un romanzo storico in cui l'autrice ricostruisce i trent'anni di vita di Giuliano della Rovere prima che diventasse Papa, nel 1503, con il nome di Giulio II. Un Pontefice passato alla storia come il ...

di Andrea Spinelli Nuova Delhi, New York, Hong Kong. Il nuovo singolo della band bolognese Rovere, Mappamondo, in radio da pochi giorni, è un viaggio immaginario e immaginato verso quelle latitudini v ...Un romanzo storico in cui l'autrice ricostruisce i trent'anni di vita di Giuliano della Rovere prima che diventasse Papa, nel 1503, con il nome di Giulio II. Un Pontefice passato alla storia come il ...