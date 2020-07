I migliori browser per Android (veloci e leggeri) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Se da un lato Google Chrome è diventato il re indiscusso dei browser su dispositivi Android, dall’altro è bene sapere che si tratta di un’app molto energivora. Certo, la comodità di avere l’universo Google sincronizzato leggi di più... Leggi su chimerarevo

Ultime Notizie dalla rete : migliori browser

InvestireOggi.it

I browser sono elementi fondamentali sui computer per poter navigare liberamente sul web ed in modo molto rapido ed efficiente. Senza dubbio, il browser più utilizzato è Google Chrome, merito delle ot ...Google è pronta a rilasciare un nuovo aggiornamento per il suo browser Chrome. L’update promette fino a 2 ore di autonomia in più Il colosso di Mountain View Google, rilascerà a breve un’aggiornamento ...