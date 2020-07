Guardian: "Ho avuto dolori paralizzanti per il virus. Non riuscivo a concentrarmi per più di 12 minuti" (Di martedì 7 luglio 2020) “Ho avuto dolori paralizzanti, ero sempre affaticato e non riuscivo a concentrarmi su niente per più di 12 minuti”. Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono state tra le prime personalità pubbliche a rendere noto di aver contratto il covid. In un’intervista al Guardian, l’attore ora guarito ricorda i giorni con la malattia. “Mia moglie ha perso il senso del gusto e dell’olfatto, aveva una forte nausea, e una febbre molto più alta della mia”, ha raccontato, “Il nostro disagio a causa del virus è durato praticamente due settimane, abbiamo avuto reazioni molto diverse, ed è stato strano”. Hanks non è una persona ansiosa. Il tampone positivo non l’ha preoccupato, se non quando i sintomi sono diventati più importanti: “Quando eravamo in ospedale, mi sono detto: ... Leggi su huffingtonpost

Il punto di vista del the Guardian su Israele e l’annessione: illegale, imprudente e immorale

L’annessione sembra il boia della soluzione della creazione dei due stati. Israele ha cambiato i fatti sul campo, con la rapida crescita degli insediamenti che ha reso l’obiettivo dei due Stati sempre ...

