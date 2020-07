Federica Panicucci e Marco Bacini nel mirino degli hater: “L’amore è cieco” (Di martedì 7 luglio 2020) Nuvole di veleno si addensano intorno alla storia d’amore di Federica Panicucci e Marco Bacini, nel mirino degli hater sui social. Il leitmotiv di una lunga serie di commenti taglienti è la loro differenza d’età, che per qualcuno sarebbe indizio di un rapporto “finto” e tutt’altro che genuino. Ma tra gli attacchi alla coppia non mancano anche critiche al loro aspetto: “Brutto” e “imbalsamata“ sono solo alcune delle parole spese da alcuni a commentare gli scatti romantici dei due. Federica Panicucci e Marco Bacini criticati sui social Non è la prima volta che la storia d’amore tra Federica Panicucci e Marco Bacini finisce nelle trame di commenti piuttosto cattivi sui social, e poche ore fa la storia si è ripetuta con lo stesso copione. Foto di una vacanza romantica con tanto di sorrisi e ... Leggi su thesocialpost

Notiziedi_it : “Come nonna e nipote”, ma il fidanzato di Federica Panicucci non ci sta e sbotta - universo_577 : Lola secsi federica panicucci oggi #viteallimite - Chicca_colors : Più Adriana Volpe e meno Federica Panicucci e Barbara D'urso in tv #ognimattina #gfvip - RepSerenissima : @Stefisanna @signori_massimo Io voglio Federica Panicucci - lakers751 : Federica Panicucci in vacanza al mare -