Coronavirus – I dati: scendono a 138 i nuovi casi, altri 30 morti. In 7 regioni zero contagi (Di martedì 7 luglio 2020) Cala il numero di nuovi contagi da Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino e nonostante i focolai che preoccupano alcune regioni, i nuovi casi in 24 ore sono 138, ieri erano stati 208. Di questi poco meno della metà si registrano in Lombardia, mentre sette regioni dichiarano di aver avuto zero casi nelle ultime ore. Da tenere presente l’aumento del numero di tamponi rispetto a ieri: sono oltre 40mila, contro i poco più di 20mila effettuati lunedì. Numeri che portano a oltre 5 milioni e 700mila il totale dei tamponi effettuati dall’inizio della pandemia. Aumenta in maniera considerevole il numero dei morti: sono 30, 22 in più rispetto a ieri. Il numero delle vittime dall’inizio dell’emergenza sale così a 34899. Positivo invece il dato relativo ai guariti, conteggiato anche in base alle ultime dimissioni dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano

