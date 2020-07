Contese su TikTok. Bloccata app a Hong Kong, mentre Usa valutano la messa al bando (Di martedì 7 luglio 2020) TikTok ha dichiarato che sta interrompendo il servizio della sua famosa app di condivisione di brevi video a Hong Kong, a causa dei “recenti eventi”. La mossa di TikTok, di proprietà della ByteDance con sede in Cina, arriva mentre quando Facebook, Google e Twitter hanno bloccato le richieste del Governo e della polizia di Hong Kong per avere informazioni sugli utenti, a seguito dell’imposizione cinese di una nuova legge sulla sicurezza.Gli Stati Uniti stanno valutando di bandire le applicazioni dei social media cinesi, tra cui TikTok, ha annunciato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in un’intervista a Fox News, sottolineando che l’amministrazione Trump “sta prendendo la questione molto seriamente”. Rispondendo a una domanda sulla possibilità di vietare i social cinesi negli Usa, il capo della diplomazia americana ha ... Leggi su huffingtonpost

