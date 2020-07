“Chiedo di essere fucilato, non voglio più morire tutti i giorni”: la lettera dell’ex boss al 41 bis a Mattarella (Di martedì 7 luglio 2020) “Illustrissimo Presidente chiedo di essere fucilato nel cortile dell’istituto, così la facciamo finita perché, dopo 24 anni, non voglio più morire tutti i giorni, voglio morire una sola volta”. Questa la richiesta dell’ex boss catanese Salvatore Cappello, condannato all’ergastolo da 23 anni, a Sergio Mattarella. Cappello, che sta scontando il suo “fine pena mai” in regime di 41 bis, ha scritto una lunga missiva al Capo dello Stato divulgata dal suo avvocato Giampiera Nocera tramite l’associazione Yairaiha Onlus, che da anni si batte contro l’ergastolo ostativo. L’ergastolano fa appello a Mattarella per essere, in sostanza, “graziato” attraverso la morte. “Quando guardo gli occhi dei miei figli, dei miei cari, di mia moglie penso che la condanna a morte è anche per loro”. ... Leggi su tpi

GiovanniToti : Quante bugie caro Ministro De Micheli. Dice che controlli e lavori sulle #autostrade in #Liguria devo essere fatti… - Priscil89660680 : RT @chruggeriTg2: ????Chiedo una zampa per #JO un cagnolone bravo, acquistato ahinoi e poi rinchiuso in gabbia. Ha 5 anni. E vorrebbe tornare… - giovannaconfal4 : #lav#oipa#animalisti Trentino Alto Adige. Ho appena letto che m49 è stato castrato e vive sotto tranquillanti. Mi c… - AngelaVillani9 : RT @chruggeriTg2: ????Chiedo una zampa per #JO un cagnolone bravo, acquistato ahinoi e poi rinchiuso in gabbia. Ha 5 anni. E vorrebbe tornare… - Giorgia2814 : @missinstyles Ma solo io ho come l'impressione che lo faccia per essere seguita? Ceh all'inizio non lo pensavo, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : “Chiedo essere Khairi Saadallah, chi è il terrorista di Reading: la croce tatuata e il «sangue sulle mani» Corriere della Sera