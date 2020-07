Basket, Gasol festeggia con le figlie di Bryant: “Buon 40° compleanno zio Pau” (Di martedì 7 luglio 2020) Pau Gasol ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno con le figlie di Kobe Bryant. Il centro spagnolo, grande amico di Kobe, per le piccole di casa Bryant è semplicemente “zio Pau” e ora che il papà è venuto a mancare è una figura di riferimento per loro. Gasol ha trascorso la giornata a Los Angeles con Natalia, Bianka e la piccola Capri. Un pensiero è andato anche a Gianna, la “Mambacita”, scomparsa in quel tragico incidente in elicottero assieme al suo papà. Vanessa Bryant ha condiviso sui social le immagini della festa, scrivendo: “Buon 40° compleanno zio Pau. Le ragazze Bryant ti vogliono bene. So che Kobe ti avrebbe detto: “Buon compleanno Pablo, ti voglio bene fratello”“. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Basket Gasol Gasol sfida il coronavirus: un'Academy virtuale gratuita per continuare ad insegnare basket La Gazzetta dello Sport Pau Gasol, ex compagno di squadra di Kobe Bryant, gioca e passa del tempo con le sue figlie

Quando il suo ex compagno e amico Kobe Bryant e sua figlia Gianna Marie, Pau Gasol ha pianto per giorni non riuscendo ad accettare quella terribile notizia. Il gigante spagnolo che ha condiviso il par ...

Sarunas Jasikevicius: “Pau Gasol al Barcelona? Non direi sicuramente di no…”

“Pau Gasol? Sapete il bene che gli voglio… è un amico. Non dire mai di no ad un suo ritorno, però siamo nel momento in cui non si possono dire molte cose… se è un affare non è ufficiale non vale la pe ...

Quando il suo ex compagno e amico Kobe Bryant e sua figlia Gianna Marie, Pau Gasol ha pianto per giorni non riuscendo ad accettare quella terribile notizia. Il gigante spagnolo che ha condiviso il par ...“Pau Gasol? Sapete il bene che gli voglio… è un amico. Non dire mai di no ad un suo ritorno, però siamo nel momento in cui non si possono dire molte cose… se è un affare non è ufficiale non vale la pe ...