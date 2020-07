Barcellona, Bartomeu: «Ecco la realtà dello scambio Pjanic Arthur» (Di martedì 7 luglio 2020) Josep Maria Bartomeu ha commentato la trattativa con la Juventus per Arthur Pjanic: le parole del presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, intervistato da RAC1 è tornato anche sullo scambio Pjanic–Arthur con la Juventus, ormai ufficiale. «Devo precisare che è stato prima di tutto per una questione sportiva, non di bilancio. È eccezionale che un giocatore si veda ufficializzato nel mezzo della stagione. Ma questo è un periodo particolare». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

