Andrea Morricone: età, moglie e carriera. Chi è il figlio di Ennio (Di martedì 7 luglio 2020) Andrea Morricone: età, moglie e carriera. Chi è il figlio di Ennio Dopo la tristissima notizia della scomparsa del Maestro Ennio Morricone, avvenuta lunedì 6 luglio 2020, la curiosità del web si è spostata su uno dei suoi quattro figli, Andrea Morricone, che dal padre ha ereditato la passione e l’ambizione professionale della musica. Andiamo a scoprire l’età di Andrea, dando uno sguardo alle poche informazioni note sulla sua vita privata e sulla sua carriera. Andrea Morricone: età e vita privata Andrea Morricone nasce a Roma il 10 ottobre 1964. Attualmente Andrea ha 55 anni. Della sua vita privata si conosce poco, così come se ha una moglie o meno. Questa è una delle domande che una buona parte degli utenti pone al web, ma il web, fortunatamente, non conosce tutte le risposte e la vita privata di chi vuole ... Leggi su termometropolitico

