UNA VITA | anticipazioni puntate dal 12 al 18 luglio 2020

anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 12 a sabato 18 luglio 2020: Attenzione: le puntate in onda su Canale 5 domenica 12 e lunedì 13 luglio saranno la replica di quella andata in onda su Rete 4 sabato 11. Da martedì 14 gli episodi saranno totalmente inediti. Felicia inVITA Emilio a tenere d'occhio un cliente che potrebbe spacciare banconote false: il giovane riconosce che si tratta del Victoriano. Ramon propone ad Antonito di appellarsi ad un articolo di legge per eVITAre di arruolarsi. Per sostenere la tesi, Ramon dovrà fingersi invalido. José e Bellita decidono che Arantxa dovrà impartire lezioni a Cinta e la terrà sotto controllo. Genoveva torna ad Acacias con Alfredo Bryce.

