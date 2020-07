Tronchetti Provera “Leclerc è un misto tra Villeneuve e Senna” (Di lunedì 6 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Leclerc è un misto tra Villeneuve e Senna: ha la spregiudicatezza che aveva Villeneuve e la naturalezza di guida, la tranquillità apparente dei campioni come Senna”. Così l’amministratore delegato e vicepresidente Pirelli Marco Tronchetti Provera commenta i risultati del Gran Premio d’Austria, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 vinto da Bottas davanti a Leclerc, autore di una grande rimonta. “Questa gara ha mostrato la straordinaria qualità di Leclerc – ha osservato Tronchetti Provera, intervenuto ai microfoni di ‘La politica nel pallonè su Gr Parlamento – Ha uno straordinario senso dell’opportunismo e ha salvato una giornata che poteva essere molto brutta per la Ferrari in un gran premio pieno di emozioni, perfetta risposta a chi pensa che la Formula 1 sia ... Leggi su ildenaro

