Soderling, la depressione dopo aver battuto Nadal: “Ho cercato su Google come suicidarmi” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il problema non è stato battere Nadal al Roland Garros. Il problema è stato tornare in camera, e ritrovarsi in “un abisso nero senza fondo”, a “cercare su Google come suicidarmi”. Robin Soderling, per chi bazzica il tennis solo saltuariamente, è lo svedese primo uomo a battere Rafa Nadal sulla terra di Parigi (agli ottavi nel 2009). E’ stato due volte finalista in uno Slam, e numero 4 al mondo. Ed era un depresso. Si è ritirato dal circuito a 31 anni per una mononucleosi diventata quasi cronica. Racconta il suo “inferno” in una intervista a Radio Svezia. Con dettagli davvero terribili. “Avevo un’ansia costante, mi rosicchiava dentro. Mi sedevo a terra, a casa, e guardavo la parete bianca. Il più piccolo rumore mi faceva prendere dal panico. Anche per una lettera lasciata sotto lo zerbino, o per ... Leggi su ilnapolista

napolista : Soderling, la depressione dopo aver battuto Nadal: “Ho cercato su Google come suicidarmi” L’ex tennista svedese ra… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Robin Soderling: 'Sconfissi Nadal e Ferrer, poi l'abisso della depressione. Più volte cercai su Google come uccidermi'… - HuffPostItalia : Robin Soderling: 'Sconfissi Nadal e Ferrer, poi l'abisso della depressione. Più volte cercai su Google come uccider… -