Sindaci più amati d’Italia, bene Mastella: il 60% dei beneventani apprezza il suo operato (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiClemente Mastella tiene botta. Il sindaco di benevento, a meno di un anno dal termine del suo mandato, continua a riscuotere il consenso della maggior parte dei suoi concittadini. E’ il dato che emerge dall’indice di gradimento delle fasce tricolori pubblicato questa mattina da “Il Sole 24 Ore”. L’edizione 2020 del Governance Poll consegna all’ex Guardasigilli la sedicesima posizione in classifica (105 i Sindaci valutati). Meglio dell’inquilino di palazzo Mosti, in Campania, fa soltanto (e di poco) il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Ad approvare l’operato di Mastella, a leggere il report fornito dal quotidiano di Confindustria, è ancora il 59,5% dei beneventani. Il bicchiere mezzo vuoto è dato dal calo di consensi (-3,4%) registrato rispetto alle elezioni “reali” del 2016 ma bisogna ... Leggi su anteprima24

sbonaccini : Entro fine luglio porterò tutta la giunta nelle tre province più colpite dalla pandemia. Dedicheremo tre giornate d… - sbonaccini : Con il sindaco di Casteldelci, terzo comune più piccolo della @RegioneER Chi ha la responsabilità di governare una… - GiovanniToti : Perché i sindaci e i governatori, come accaduto a #Genova per il ponte, non hanno in ordinario i poteri che hanno d… - Lasiciliaweb : Cresce il gradimento per Musumeci, De Luca 2° tra i sindaci più amati CLICCA PER LEGGERE - Lasiciliaweb : Sale il gradimento di Musumeci, De Luca 2° tra i sindaci più amati CLICCA PER LEGGERE -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaci più Gli Stati Uniti ci riprovano: il lupo grigio non sarà più protetto? Ecoblog.it