Pensione 2020 del comparto scuola: a rischio molte istanze di cessazione dal servizio (Di lunedì 6 luglio 2020) Le pensioni 2020 del comparto scuola rischiano uno slittamento dei termini per coloro che non hanno presentato l’istanza di cessazione del servizio entro il termine del 10 gennaio 2020. Il messaggio Inps n. 2674 del 1° luglio 2020 rende noto che la certificazione al diritto Pensione per il comparto scuola, con decorrenza dal 1° settembre 2020, salvo poche eccezioni, non sarà rilasciata. Nel messaggio Inps fornisce tutti i chiarimenti. Pensioni 2020: chiarimenti Inps per il comparto scuola Le pensioni 2020 che saranno fuori dal monitoraggio riguarda il personale che entro il termine del 10 gennaio 2020 ha presentato domanda per cessazione del servizio con i requisiti stabiliti dalla riforma Monte – Fornero per la Pensione anticipata ordinaria, con esito negativo e chiedono di accedere alla Pensione anticipata Quota 100. La quota 100 è ... Leggi su notizieora

