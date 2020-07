Ocean Viking entra a Porte Empedocle. Ira Salvini: campo profughi d'Europa (Di lunedì 6 luglio 2020) È arrivata a Porto Empedocle per l'attracco la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee con a bordo 180 migranti salvati in acque internazionali 12 giorni fa. Domenica l'organizzazione aveva annunciato l'ok allo sbarco ma fino a lunedì sera la situazione è rimasta in stallo. Poi il semaforo verde. "Dopo un giorno di attesa, la Ocean Viking ha ricevuto istruzione dalla Capitaneria di prepararsi all'ingresso nell'approdo di Porto Empedocle", aveva comunicato, nelle ore precedenti l'attracco, su Twitter l'ong Sos Mediterranee. Non era chiaro infatti se i migranti a bordo sarebbero stati portati a terra e trasferiti in un centro di accoglienza dove passare i 14 giorni di isolamento obbligatorio, o se invece sarebbero stati destinati a stare in quarantena al largo, a bordo della Moby Zazà noleggiata dalla Protezione civile per la quarantena dei migranti che ... Leggi su iltempo

matteosalvinimi : Altri 180 da far sbarcare (e mantenere) a carico degli Italiani. Ma i soldi per aiutare tutti i disabili non ci son… - LegaSalvini : ??Minacciano il suicido... e il governo accoglie i 180 clandestini della Ocean Viking, avanti c’è posto. CI FATE VE… - davidealgebris : Ma come si permette Salvini di tenere ostaggi 180 disperati sulla Ocean Viking? Razzista e disumano.. A scusate si… - Paba6720 : RT @Bgbarby0: Le nazionalità dei 180 immigrati a bordo della Ocean Viking che sbarcheranno a #PortoEmpedocle: 60 Bangladesh, 46 Pakistan, 1… - paolokanta : RT @Bgbarby0: Le nazionalità dei 180 immigrati a bordo della Ocean Viking che sbarcheranno a #PortoEmpedocle: 60 Bangladesh, 46 Pakistan, 1… -