Napoli, novità su Ospina e Allan: il report dell’allenamento (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il successo di ieri sulla Roma, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa a Marassi di mercoledì per la 31esima giornata di Serie A (ore 19.30). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Roma sono stati impegnati in lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa hanno svolto torello e una fase di allunghi. Successivamente esercitazione di passaggi e seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto e serie di tiri in porta. Ospina ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Allan ha fatto allenamento completo col gruppo. Terapie e palestra per Llorente. L'articolo Napoli, novità su Ospina e Allan: il report dell’allenamento proviene da ... Leggi su anteprima24

