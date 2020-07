Ladri in casa di Ribéry: svaligiata la villa in provincia di Firenze (Di lunedì 6 luglio 2020) Una serata da dimenticare, quella di ieri, per Franck Ribéry. Il giocatore della Fiorentina, infortunatosi nella sfida col Parma, al rientro dalla città emiliana ha trovato la sua villa di Bagno a Ripoli svaligiata. A riportarlo è Repubblica. Immediatamente sono stati chiamati i Carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti del caso. Non è stata ancora accertata la stima della refurtiva, ma si prospetta ingente. L’inventario è in corso. L'articolo Ladri in casa di Ribéry: svaligiata la villa in provincia di Firenze ilNapolista. Leggi su ilnapolista

