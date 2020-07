Jasmine Carrisi ‘conquista’ Naike Rivelli: inarrestabile (Di lunedì 6 luglio 2020) L’amata e nota figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso, Jasmine, conquista proprio tutti: arrivano i complimenti su Instagram che sorprendono i fan Jasmine Carrisi (fonte foto: Instagram, @JasmineCarrisi)Non smette di far parlare di sé, sorprendere e conquistare tutti i suoi tantissimi fan e follower la figlia di Albano Carrisi e della showgirl pugliese Loredana Lecciso, la splendida Jasmine: la star di Instagram riceve l’apprezzamento anche di un personaggio molto amato. Tra i personaggi più seguito e di cui maggiormente si parlare in questo periodo, Jasmine continua a togliersi parecchie soddisfazioni: il suo esordio nel mondo della musica con ‘Ego‘ è stato straordinario, un brano che viene già cantato e ballato da tutti e che la sta rendendo in poco tempo famosissima. A tal proposito, il primo grande ... Leggi su chenews

infoitcultura : Albano Carrisi, la figlia Jasmine incide il suo primo brano e lui dice che … - zazoomblog : Jasmine Carrisi chi è: età altezza carriera vita privata e Instagram - #Jasmine #Carrisi #altezza #carriera - zazoomblog : “Ma non ti vergogni sempre con quella lingua?”: Jasmine Carrisi acceso battibecco su IG [FOTO] - #vergogni #sempre… - infoitcultura : Jasmine Carrisi, botta e risposta con un follower: cosa è successo - lillydessi : Jasmine Carrisi, botta e risposta con un follower: cosa è successo - YouMovies -