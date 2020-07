Il necrologio che Morricone si è scritto da solo (Di lunedì 6 luglio 2020) «C'è una sola ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata: non voglio disturbare» Leggi su ilpost

robertachellini : RT @effetronky: 'A mia moglie Maria il più doloroso addio» firmato Ennio Morricone Essere artista fino all’ultimo istante della sua vita… - architedintorni : RT @chetempochefa: 'Io, #EnnioMorricone, sono morto. C’è una ragione che mi spinge a salutare tutti così e con un funerale privato: non vog… - DaniBailo : RT @venezia76cinema: Il necrologio scritto per sè da #EnnioMorricone che domani uscirà su tutti i giornali. Bellissimo. Addio Maestro. #6… - BuccinoChiara : RT @chetempochefa: 'Io, #EnnioMorricone, sono morto. C’è una ragione che mi spinge a salutare tutti così e con un funerale privato: non vog… - heavy_il : Il necrologio auto composto da Morricone. Che eleganza fino all'ultimo -