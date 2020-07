HODTV, ecco la prima piattaforma streaming dedicata all'horror (Di lunedì 6 luglio 2020) È nata HODTV, la prima, la più grande e la più fornita piattaforma streaming interamente dedicata ai generi horror e thriller, con 5000 utenti iscritti da tutto il mondo. È nata HODTV, la prima, la più grande e la più fornita piattaforma streaming interamente dedicata ai generi horror e thriller. Con 5000 utenti iscritti da tutto il mondo e un catalogo che vanta oltre 260 titoli di ogni nazionalità, HODTV.NET si propone di soddisfare le esigenze dei fan del genere offrendo non solo lungometraggi, ma anche short, mediometraggi e serie provenienti da produttori indipendenti internazionali. Prodotto della Società HOUSE OF DISASTER Production & Entertainment srl di Elena Maraniello e Sergio Mitrione, HODTV.NET, infatti, si pone quale missione, affiancata da un servizio di qualità, quella di divulgare e far conoscere ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : HODTV ecco HODTV, ecco la prima piattaforma streaming dedicata all'horror Movieplayer.it HODTV, ecco la prima piattaforma streaming dedicata all'horror

È nata HODTV, la prima, la più grande e la più fornita piattaforma streaming interamente dedicata ai generi horror e thriller, con 5000 utenti iscritti da tutto il mondo. NOTIZIA di CRISTIANO OGRISI — ...

È nata HODTV, la prima, la più grande e la più fornita piattaforma streaming interamente dedicata ai generi horror e thriller, con 5000 utenti iscritti da tutto il mondo. NOTIZIA di CRISTIANO OGRISI — ...