Fortnite ha un exploit che rende invisibili e invincibili

La Stagione 3 di Fortnite ha introdotto molte più nuove meccaniche rispetto alla stagione precedente, tra cui i mulinelli. Dopo alcune settimane di gioco, gli utenti hanno iniziato a notare un particolare exploit incredibilmente potente che coinvolge proprio i mulinelli. Ci vuole un bel po' per attivare questo exploit, ma i risultati sono completamente rivoluzionari. Lo streamer Lazarbeam ha mostrato il nuovo glitch in uno dei suoi ultimi video.Questo exploit è stato originariamente scoperto da OrangeGuy e sostanzialmente si attiva facendosi colpire, dopodiché bisogna entrare in un mulinello, risorgere e farsi aiutare da un compagno di squadra in modo da utilizzare uno dei teletrasporti indicati sulla mappa. Come detto è un processo non proprio diretto, ma il risultato è praticamente un personaggio che non viene individuato dagli altri giocatori e che ...

