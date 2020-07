Formula 1, la Mercedes verso la conferma di Hamilton e Bottas per il 2021: c’è l’ammissione di Kallenius (Di lunedì 6 luglio 2020) La Mercedes sembra aver rotto gli indugi, confermando che saranno ancora Lewis Hamilton e Valtteri Bottas i piloti ufficiali per il 2021. Thomas Niedermueller/Getty ImagesDopo le ottime prestazioni fornite dai due piloti nel week-end del GP d’Austria, Ola Kallenius è finalmente uscito allo scoperto, ammettendo di voler confermare l’attuale line-up anche nella prossima stagione. Queste le parole del numero uno del Gruppo Daimler ai microfoni di Sky Deutschland: “posso comprendere che l’ipotesi Vettel-Mercedes sia uno scenario esaltante per i tifosi tedeschi, ma vogliamo continuare con i nostri attuali piloti. Con Lewis e Valtteri abbiamo già i migliori piloti a disposizione in grado di offrire prestazioni ai massimi livelli. Bottas in qualifica ha firmato una pole bellissima e in gara si è confermato, continueremo con lui e con ... Leggi su sportfair

