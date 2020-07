Fedez e Chiara Ferragni in Svizzera: fan in mutande per loro (Di lunedì 6 luglio 2020) I Ferragnez ieri sono volati a Zurigo per sottoporre la loro cagnolina a un ciclo di terapia contro il tumore: un fan per salutarli è rimasto in mutande sotto il loro balcone. Chiara e Federico stanno trascorrendo dei giorni in Svizzera, precisamente a Zurigo, dopo la coppia ha portato Matilda in una clinica specializzata. Ma durante qualche saluto ai fan c’è stato un episodio davvero esilarante. Benvenuto particolare perArticolo completo: Fedez e Chiara Ferragni in Svizzera: fan in mutande per loro dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

