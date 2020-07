Ennio Morricone morto, da Franceschini a Sassoli: i messaggi di saluto al compositore. Conte: “Note indelebili nella storia del cinema” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema”. C’è anche il messaggio del premier Giuseppe Conte tra i tanti arrivati per salutare, ricordare, rendere omaggio a Ennio Morricone, il maestro delle colonne sonore, morto all’età di 91 anni a Roma in seguito a una caduta. Dal ministro della cultura, Dario Franceschini, che già nel 2016 con un Tweet aveva celebrato il successo agli Oscar del compositore, a David Sassoli, presidente dell’Europarlamento, in tanti si sono stretti al cordoglio della famiglia ricordando l’artista “genio inimitabile“. “Un giorno triste per la cultura, con Ennio Morricone ci lascia uno dei grandi maestri ... Leggi su ilfattoquotidiano

